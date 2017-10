Victòria ajustada dels conservadors a Àustria mentre l'ultradreta puja al segon lloc

El Partit Popular d'Àustria (ÖVP) ha guanyat les eleccions legislatives celebrades aquest diumenge a Àustria després d'imposar-se per un estret marge a l'ultradretà Partit de la Llibertat (FPÖ), segons diverses enquestes a peu d'urna, que situen el Partit Socialdemòcrata d'Àustria (SPÖ), en tercer lloc.L'estudi d'ARGE per a l'agència de notícies austríaca APA situa l'ÖVP al capdavant amb un 31% dels vots, seguit del FPÖ amb el 27,6%, mentre que el SPÖ quedaria tercer amb un 25,5%. Molt per darrere se situen NEOS (La Nova Àustria, un partit liberal creat el 2012), amb un 5,8 per cent de vots, per davant dels Verds (4,2 per cent) i de la Llista de Peter Pilz (3,2 per cent).El líder conservador, Sebastian Kurz, de 31 anys, és el gran protagonista d'aquests comicis, convocats de forma anticipada després del fracàs el passat mes de maig de la gran coalició de Govern per les disputes internes del Partit Popular, a les quals Kurz sembla haver posat punt i final.Kurz era el gran favorit en les enquestes. En gran part, gràcies al seu missatge antiimmigració però una mica més suavitzat que el del Partit de la Llibertat.

