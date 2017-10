Serret reivindica els valors republicans enfront «la cultura del feixisme» d'Espanya en el record a Companys

La consellera d'Agricultura de la Generalitat ha fet una fèrria defensa dels valors republicans en l'acte d'homenatge que aquest diumenge s'ha fet al municipi del Tarròs (Urgell) al president Lluís Companys, assassinat el 15 d'octubre de fa 77 anys. Serret ha posat l'accent el els valors de la "pau, la convivència i el progrés" enfront "la cultura de la repressió i el feixisme" de l'Estat espanyol.En aquest sentit, la consellera ha considerat que la situació política entre Catalunya i Espanya suposa un "xoc de cultures" i ha defensat els resultat del referèndum del passat 1 d'octubre per trencar amb aquesta batalla cultural. La política republicana ha assegurat que l'executiu català tirarà endavant amb el procés i posarà en valor el resultat de les urnes, per bé que no ha volgut aventurar-se a fer un pronòstic sobre la resposta del govern de Mariano Rajoy a partir d'aquest dilluns. En aquest context, la titular d'Agricultura ha indicat que la força de la unitat del poble de Catalunya no l'aturarà l'aplicació de l'article 155.​Per la seva banda, el president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha recordat que l'Estat espanyol mai no ha demanat perdó per l'assassinat de Companys, alhora que ha carregat les tintes contra la voluntat "anticatalanista" que han tingut els executius de Madrid. Així, Reñé ha dit que l'1-O és la demostració més clara de l'Espanya "decimonònica" i poc democràtica.Un dels assistents a la commemoració, que ha aplegat més de 300 persones, ha estat Josep Companys, nebot nét del president afusellat (el seu avi era germà de Lluís Companys), qui ha resumit l'essència dels missatges que s'han transmès a l'acte: "la història es va repetint i ara més que mai hem d'estat tots junts i donar plena confiança al president, al Govern, al Parlament, a les institucions i a la societat civil" per trobar la sortida a uns moments "que gaudim i patim alhora".

