Puigdemont ratificarà el mandat de l'1-O davant Rajoy i farà una última crida al diàleg

Si algú posa les mans a l'escola com ja imaginem hauràn de passar per sobre meu..jo vaig començar amb 6 anys el primer any d'inmersió linguística i no permetré que als meus tres fills els manipul.lin per motius polítics i repressió de la nostra llengua.

I crec que som milers de pares que pensem igual així que tranquilet senyor albiol, bé de senyor res