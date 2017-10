Zoido adverteix Puigdemont que si la seva resposta és ambigua «s'entendrà com una declaració d'independència»

El Ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido Foto: Europa Press

El Ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha advertit aquest diumenge que si la resposta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requeriment del govern espanyol és ambigua, "s'entendrà que ha declarat la independència". "Si respon amb alguna ambigüitat, voldrà dir que no vol el diàleg i el govern espanyol haurà d'aplicar les mesures que correspongui", ha afirmat Zoido en una entrevista a la COPE.Considera que l'única resposta que pot donar Puigdemont és "sí o no" i creu que si accepta que ha declarat la independència "se situarà de nou fora del marc legal" i "demostrarà que quan oferia un diàleg no ho feia amb sinceritat". És per això que el ministre ha instat Puigdemont a "recapacitat", "donar una resposta clara" i "tornar a la normalitat institucional".Fent referència a les paraules que ha pronunciat avui Puigdemont en l'homenatge a Lluís Companys, Zoido ha assegurat que "el fonament en la pau, la fermesa i la democràcia no pot entendre's si no és dins del marc legal, dins de la Constitució, l'estat de dret i la divisió de poders". En aquest sentit, ha fet una crida al president de la Generalitat perquè "escolti la societat catalana" i no es deixi portar "per les pressions d'una minoria radical que ha dut Catalunya al límit del precipici".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)