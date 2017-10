Unes 2.000 persones reclamen des de Girona a Puigdemont que no faci «cap pas enrere»

Prop de 2.000 persones s'han concentrat a la Plaça del Vi de Girona per demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i a tot el govern que no facin "cap pas enrere", i que segueixin "treballant per la república". L'acte estava convocat per Girona vota, amb el suport de les entitats sobiranistes. El president d'Òmnium al Gironès, Sergi Font, demana que el període de diàleg que ha donat l'executiu català "no sigui indefinit". Font ha posat en valor la unitat que hi ha al voltant de "construir un nou país". "Farem tots els esforços que facin falta, tots els equilibris que calguin per mantenir la unitat", ha reblat. La concentració ha durat una mitja hora, i just després alguns dels concentrats han fet una manifestació fins a la subdelegació del govern a Girona, on han llegit un manifest en contra de la repressió policial.A menys de 24 hores perquè el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, respongui el govern espanyol en relació a si va declarar o no la independència, les entitats sobiranistes tornen a sortir al carrer per demanar que no es tiri enrere en la proclamació de la república. Aquest cop ha estat en un dels llocs més emblemàtics per Puigdemont, la Plaça del Vi de Girona, just davant l'ajuntament, que l'ara president, va governar durant prop cinc anys.Unes 2.000 persones han demanat que es facin efectius els resultats del referèndum del passat diumenge 1 d'octubre, i que no hi hagi "cap pas enrere" en aquest sentit. De fet, la plaça ha cridat aquest lema contínuament. Durant els parlaments s'ha condemnat les càrregues policials, i s'ha advertit del perill que hi ha "si no es continua amb pas ferm cap a la república".En aquest sentit s'ha recordat les paraules del president del Partit Popular a Catalunya, Xavier Garcia-Albiol, en relació a l'educació. També s'han pogut llegir diverses pancartes en contra de la comparació que va fer el portaveu dels populars, Pablo Casado, just el dia que es commemora el 77è aniversari de l'afusellament de Lluís Companys.El president a l'ANC al Gironès, Adam Bertran, ha volgut deixar clar el suport de les entitats al Govern, però remarca que cal donar validesa als resultats. "El president ha de saber que continuem al darrere, que estem aquí empenyent, però cal fer efectiu el que van dir les urnes", assenyala. Bertran ha tret ferro a les veus crítiques que han aparegut els últims dies amb la declaració d'independència. Ha destacat que "el sobiranisme està unit, malgrat les opinions divergents que puguin aparèixer i que tenen més o menys visualització".La concentració ha començat amb una estona de retard i ha durat poc més de mitja hora. Un cop acabada, alguns dels manifestants han marxat cap a la subdelegació del govern espanyol. L'acte s'ha produït sense cap incident i s'ha llegit un manifest en contra de la repressió policial de l'1-O. Entre les consignes que han cridat s'ha pogut escoltar càntics com 'els carrers seran sempre nostres' i contínues consignes en favor de la independència.Una hora abans d'aquest acte diversos dirigents municipals s'han acostat a la Plaça Lluís Companys de Girona per fer l'ofrena floral, en la commemoració del 77è aniversari, de l'afusellament del president. Els partits que hi han estat present han estat el PDeCAT, ERC, la CUP i també el PSC. En canvi, ni els dos regidors de Ciutadans, ni la regidora del PP a la ciutat han assistit a l'acte.

