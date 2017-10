Una Generalitat presidida per Duran, Piqué o Borrell: el pla de Rajoy, segons «El Mundo»

El consell de ministres d'aquest dimecres que ha presidit Rajoy Foto: Moncloa

Josep Antoni Duran i Lleida, Josep Piqué o Josep Borrell. Aquests són alguns dels noms que podrien presidir la Generalitat en cas que el govern espanyol decideixi aplicar l'article 155 i intervenir l'autonomia de Catalunya. Segons explica el diari El Mundo , el president espanyol, Mariano Rajoy estaria estudiant un pla per substituir en bloc tot el Govern i establir un govern de concentració per frenar la independència de Catalunya. Aquest executiu podria estar format per polítics de tots els partits o per gestors i tècnics de l'Estat, i tindria el mandat de convocar eleccions en un termini d'entre tres i sis mesos.Els advocats de l'Estat, doncs, treballen en aquestes dues opcions. La primera opció seria la d'un govern polític de concentració per substituir els consellers, però no és la preferira per la Moncloa, segons apunta el diari. Trobar els candidats adequats seria un dels principals esculls per a aquesta opció, considerada "d'alt risc".La segona hipòtesi seria substituir el Govern per un equip de tecnòcrates compost per alts funcionaris de l'estat. Es farien càrrec dels departaments per gestionar el dia a dia. En aquest cas, informa El Mundo, seria molt semblant a la comissió de subsecretaris i estaria presidit per la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría.Una tercera opció, tot i que poc treballada, passaria per designar un "ministre per a Catalunya" que es faria càrrec de l'administració del territori. En qualsevol dels casos, l'organisme que substituiria el Govern no podria prendre decisions polítiques, sinó que només podria garantir el funcionament normal de l'administració. De la mateixa manera, el Parlament seguiria funcionant en paral·lel.En qualsevol cas, la fórmula prevista pel govern espanyol per frenar el procés català es començarà a veure a partir de la setmana vinent. Dilluns, Carles Puigdemont ha de respondre el requeriment del govern espanyol sobre si dimarts passat va declarar o no la independència. Ara per ara, des del Govern es continuen fent crides al diàleg mentre s'ultima la resposta a Rajoy.

