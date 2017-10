Una ofrena a Companys sota l'ombra de Pablo Casado i el «Piolín»

Ada Colau ha fet una declaració institucional després de l'ofrena a Companys Foto: ACN

El vaixell amb la policia espanyola al port de Barcelona Foto: Albert Alemany

A mida que el visitant s'encamina cap al Fossar de la Pedrera del cementiri de Montjuïc, la vista li permet observar amb nitidesa el Port de Barcelona. El vaixell del "Piolín" , on s'allotgen els policies nacionals i guàrdies civils destinats extraordinàriament a Catalunya -primer per frenar l'1-O i ara per garantir "l'ordre constitucional", segons el ministeri de l'Interior-, destaca en un paisatge protagonitzat per contenidors, grues de grans dimensions i avions que s'aproximen cap a l'aeroport del Prat. Això és tot el que es veu abans d'arribar al monument que recorda Lluís Companys, l'únic president democràticament escollit d'Europa afusellat pel feixisme en el segle XX.L'ofrena de cada 15 d'octubre té sempre algun protagonista basat en l'actualitat. L'any passat va ser el referèndum, tenint en compte que feia tan sols quinze dies que Carles Puigdemont havia apostat per aquesta via en el debat de la qüestió de confiança. Enguany, però, el nucli d'atenció té nom i cognom: Pablo Casado. El vicesecretari de comunicació del PP va comparar dilluns la situació de Puigdemont amb la de Companys , i va desfermar un torrent de crítiques que encara no s'ha aturat. "Li exigeixo que dimiteixi, el moment actual no permet més piròmans", ha assegurat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha estat la tercera en fer un discurs institucional.Els primers han estat Puigdemont i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que han recordat la figura de Companys. "Va ser afusellat en nom de la legalitat vigent", ha assegurat el president en la seva primera intervenció pública posterior a la declaració d'independència suspesa de dimarts al Parlament. Segons ell, el PP està "banalitzant" el crim contra l'exdirigent republicà, i sosté que hi ha dirigents que se'n "vanaglorien". De fet, ha arribat a considerar que els populars estan triant com a companys de viatge aquells que es manifesten amb clars tics "feixistes"."Contra la violència, civisme; contra les amenaces i la por, esperança; contra els provocadors, serenor; contra els insults, respecte; contra la indignitat d'alguns polítics que calumnien la nostra escola, la dignitat dels nostres mestres; contra qui vol posar l'economia al servei dels interessos polítics, la determinació de les petites i mitjanes empreses i dels treballadors de construir un país de lliure de competència i on pesi més el valor del vot que el de la borsa", ha indicat Puigdemont en un compendi de referències a tot el que està passant els últims dies.Salvador Illa, secretari d'organització, i José Montilla, expresident de la Generalitat, han liderat la delegació dels socialistes catalans . Illa, home de poques paraules, ha assegurat que "no comparteix" les paraules de Casado sobre Companys i Puigdemont, i també ha fet costat al model educatiu català. Un model, per cert, que cada vegada està més qüestionat pel govern espanyol i els partits que li donen suport , entre els quals Ciutadans. El PSC, tanmateix, estaria a favor de la intervenció dels Mossos d'Esquadra en cas que es proclamés la independència de Catalunya. Potser per això els manifestants de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat l'esquena a Illa i a Montilla quan han fet l'ofrena. Miquel Iceta no hi era per "motius d'agenda".En el flanc independentista, el moment és de calma tensa abans de la resposta de Puigdemont a Mariano Rajoy. La CUP vol que se celebri un ple per proclamar la independència i el PDECat espera que se segueixi apel·lant al diàleg. Tot és a les mans del president, que té fins a les deu del matí per enviar un burofax a la Moncloa

