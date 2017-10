Junqueras recorda que la «unitat» és «imprescindible» per arribar a la república

El president d'ERC i vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha recordat que la "unitat" és la premissa bàsica perquè tingui èxit l'objectiu final d'aconseguir la república. En declaracions al programa "El Suplement" de Catalunya Ràdio, Junqueras ha insistit que la unitat del sobiranisme és "imprescindible" per recórrer el camí de la república. "La necessitem i això és el que fem, cosir sempre aquesta unitat", ha manifestat.El dirigent republicà, a poques hores abans que el president Puigdemont contesti el requeriment de l'Estat sobre si ha declarat o no la independència, ha advocat pel diàleg amb "tothom qui puguem" perquè és "un valor" per fer la república. D'altra banda, el també conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha valorat el document al qual ha tingut accés l'ACN on el Govern proposa incentius fiscals per atraure empreses en una Catalunya independent i abaixar els preus de l'energia, entre altres. Junqueras ha assegurat que continuaran treballant per fer créixer l'economia malgrat les "traves" que hi posa el govern espanyol.Preguntat sobre si aquest dilluns tornarà a ser un dia històric, el president d'ERC no ha donat cap pista i només ha dit que "aquests dies ho són una mica tots d'històrics". "L'objectiu és culminar la república", ha reblat.Respecte la possibilitat que el Govern treballi per crear incentius fiscals per atraure empreses en una futura república catalana, el vicepresident del Govern ha assegurat que continuaran treballant, com fins ara, per fer créixer l'economia. Junqueras ha recordat que durant aquests darrers temps s'ha quadrat la tresoreria, es paga a 30 dies, i s'impulsa el creixement econòmic que triplica el ritme del nostre dèficit. "Això ens fa creïbles en tots els espais i mercats i treballarem en la mateixa direcció, sabent que el govern espanyol ens posarà tota mena de traves", ha afegit.

