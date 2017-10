Demanen denunciar Albiol per dir que a les escoles catalanes «s'educa per odiar Espanya»

Petició a Change.org contra Albiol

Una petició a Change.org demana al Departament d'Ensenyament denunciar per calúmnies el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, per dir que a "a la majoria d'escoles públiques de Catalunya s'educa per odiar Espanya". La sol·licitud ja suma més de 55.000 signatures i considera les paraules del diputat popular "un gravíssim atac a la feina de tota la comunitat escolar del país"."El col·lectiu de mestres no podem permetre que s'utilitzin aquestes mentides i acusacions per atacar-nos, amb l'únic objectiu de treure'n rèdit polític", afegeix la petició. I insisteix que qualsevol mestre català "educa des de la pau, la tolerància i la solidaritat. Mai des de l'odi, la ràbia o la violència".Els atacs d'Albiol a l'educació pública catalana han estat una constant en els darrers anys. Recentment, va assegurar que traspassar les competències en educació a Catalunya "va ser un error" i va obrir la porta a una intervenció de les escoles catalanes a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

