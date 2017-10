Ophelia, un huracà «històric» amenaça Europa

Per entendre el mèrit de #Ophelia

Cada punt significa la posició d cada huracà que ha arribat a cat 3 des de 1851

Molt + a l'est q la resta pic.twitter.com/NFwzVgtKwW — Comando Tibidabo (@comandotibidabo) October 14, 2017

Histórico, #Ophelia un huracán mayor pasando al Este de Islas Azores en el Atlántico oriental

Vía @MeteoBadajozpic.twitter.com/ZDGcLiV70S — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 14, 2017

Evolució prevista de l'huracà Ophelia

Evolució prevista de l'huracà Ophelia

La temporada d'huracans a l'oceà Atlàntic està sent de rècord. L'Ophelia es va convertir divendres en el desè, en un dels anys amb major activitat tempestuosa. Tanmateix, aquest huracà ha sorprès als meteoròlegs ja que en comptes d'enfilar cap a Amèrica del Nord ho ha fet cap a Europa.Aquest diumenge s'ha lleva com un huracà de categoria 3 i es troba en una zona on mai un huracà tan fort havia arribat. Aquesta imatge n'és ben il·lustrativa:L'Ophelia ha arribat a vents de 185km/h i l'ull de l'huracà es trobava, aquesta mantinada, a uns 500 quilòmetres a l'est de les Açores, al mig de l'Atlàntic. En aquest vídeo es pot veure la trajectòria del fenomen, passant ben a prop de l'arxipèlag portuguès.Està previst que l'huracà toqui terra a Irlanda, ja debilitat, amb una força de categoria 1 però vents forts i onatge destacat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)