Mor el conductor d'un turisme en xocar frontalment contra una furgoneta a l'Alt Empordà

El conductor d'un turisme ha mort aquest diumenge en xocar frontalment contra una furgoneta a la carretera C-31, a l'alçada de Ventalló (Alt Empordà). La víctima és un jove de 28 anys i de nacionalitat marroquina. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, l'avís als Mossos d'Esquadra s'ha produït a les 7:12 hores del matí.Per causes que s'estan investigant els dos vehicles han impactat frontalment en el punt quilomètric 368. Els tres ocupants de furgoneta han resultat ferits lleus i dos d'ells han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El sinistre ha obligat a tallar la carretera durant més de dues hores, i no ha estat fins a les 9:34 hores que s'ha pogut reobrir.Arran de l'accident s'han desplaçat fins el lloc dels fets sis dotacions dels Mossos d'Esquadra, quatre dels Bombers i tres ambulàncies del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida del conductor.Amb aquest ja són cinc les víctimes mortals aquest cap de setmana a les comarques gironines després de l'accident d'aquest dissabte a Molló, on quatre joves van perdre la vida després que el seu tot terreny es precipités uns 100 metres per un marge.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)