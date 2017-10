El PSC exigeix a Puigdemont que digui «la veritat»: que no va declarar la independència

El secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, ha instat el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a "dir la veritat" contestant el requeriment del govern espanyol que no es va declarar la independència dimarts passat i que tot seguit convoqui eleccions. Illa ha encapçalat juntament amb l'expresident de la Generalitat José Montilla la delegació del PSC en l'ofrena floral a la tomba de l'expresident Lluís Companys. Illa ha tornat a alertat que "una DUI seria un error gravíssim" i ha esperat que el president tingui "seny" i confirmi que això no es va produir. D'altra banda i després de les crítiques del PP i el govern espanyol al model educatiu català, Illa ha defensat aquest model, del que ha dit que se senten partícips, i ha afegit que, en tot cas, "si hi ha hagut casos puntuals que s'han d'aclarir, que s'aclareixin".El secretari d'Organització ha esperat així que el president confirmi demà al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que no es va declarar la independència en el ple del Parlament del passat dimarts i ha valorat que "el que convé és cridar els catalans a les urnes per triar el curs de la política catalana pels propers anys".En cas que això no sigui així i Puigdemont respongui afirmativament, ha dit que el PSC estarà amatent a les decisions que prengui l'executiu espanyol i que, en tot cas, els socialistes estaran "en la defensa de l'estat de dret".Illa he excusat l'absència del primer secretari del partit, Miquel Iceta, assegurant que no havia pogut assistir per motius d'agenda. Ell i Montilla han estat els encarregats de fer l'ofrena floral a la tomba de l'expresident Companys i, posteriorment, al Monument als Immolats. El secretari d'Organització ha volgut recordar en primera instància que enguany han impulsat l'anul·lació del judici sumaríssim a l'expresident i ha titllat de "molt desafortunades" les declaracions del vicesecretari d'Organització del PP, Pablo Casado, assegurant que Puigdemont podia acabar com ell.Alguns ciutadans els han escridassat quan han fet aquesta ofrena floral, uns fets que Illa no ha volgut valorar i només ha assegurat que venien a homenatjar Companys i que això havia de ser motiu d'"unitat" de tots els catalans. A més, ha apuntat que aquestes reaccions han estat "molt minoritàries".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)