Puigdemont reivindica la pau i la democràcia davant d'un PP que es «vanagloria» del final de Companys

Discurs institucional del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, després de la tradicional ofrena a Lluís Companys. Sense donar pistes sobre la resposta que ha de donar demà a Mariano Rajoy sobre la declaració de la independència, Puigdemont ha volgut deixar clar que a Companys se'l va afusellar seguint la "legalitat vigent" i que hi ha veus del PP - missatge dirigit a Pablo Casado - que es "vanaglorien" de l'assassinat de l'expresident de la Generalitat, l'únic mandatari europeu afusellat pel feixisme.Puigdemont ha volgut arrencar dient que la figura de Companys no ha rebut el tracte que mereix per part de l'Estat. "Hi ha un brot feixista amb total impunitat", ha destacat el president de la Generalitat. "Buscarem sempre la llibertat de tots i cadascun dels ciutadans", ha indicat sobre un PP que es "vanagloria" de l'afusellament de l'expresident de la Generalitat republicana."Tinguem sempre ben present: contra la violència, civisme; contra els insults, respecte; contra la indignitat dels qui calumnien l'escola, la dignitat dels mestres. Val més el valor dels vots que el de la borsa", ha indicat en referència, també, al degoteig de canvis de seus socials d'empreses que està vivint aquests dies Catalunya arran de la inestabilitat política oberta després de l'1-O. "Reiterem el compromís amb la pau, el civisme, la serenor, la fermesa i la democràcia, ha apuntat dirigint-se a Rajoy.La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha assegurat que no es pot "oblidar la història de Catalunya" en el moment present. "Les dificultats s'han resolt gràcies a la voluntat de la gent", ha destacat després de fer l'ofrena. "Sempre s'ha avançat gràcies a l'empenta dels ciutadans, i segur que així ho farem ara", ha ressaltat."Hem de reclamar diàleg i serenor, i també solucions polítiques a conflictes que són polítics i no judicials. S'ha de respectar l'altre", ha apuntat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha demanat el cessament de Pablo Casado. "En aquests moments no hi caben més piròmans", ha assenyalat Colau.La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha demanat fer confiança a Puigdemont i ha indicat que ara no és moment d'obrir debats públics, en referència al ple extraordinari que demana la CUP per tal de proclamar la independència. "Segur que la resposta del president estarà a l'alçada", ha apuntat Pascal, que ha donat per fet que Puigdemont tornarà a apel·lar al diàleg quan respongui a la Moncloa."No pot ser que no passi res", ha apuntat Gabriela Serra, diputada del anticapitalistes. També ha considerat que en cap cas el president català acabarà fusellat. "Si fos així, abans n'hi hauria hagut molts més", ha destacat Serra.Demòcrates, representats aquest diumenge per Núria de Gispert i Gerard Ardanuy, han demanat a Puigdemont que estigui "a l'alçada de la gent" i declari la independència com a resposta a Rajoy. "Ens amenaces amb tot, també amb l'exèrcit", ha assegurat De Gispert, que ha indicat que Catalunya "només té la pau". "La Unió Europea ha de sentir la veu dels catalans", ha destacat l'expresidenta del Parlament. Ardanuy, regidor dels democristians independentistes a Barcelona, ha demanat a Ada Colau que "surti de l'equidistància" en un la moment en què Espanya té "la força" i Catalunya disposa de la "raó". Li ha ofert estabilitat per tal que no caigui en les "amenaces" del PSC.Salvador Illa, secretari d'organització del PSC, ha liderat juntament amb l'expresident José Montilla la delegació dels socialistes al monument a Lluís Companys en absència de Miquel Iceta, que no ha vingut "per motius d'agenda". Illa ha trobat "desafortunades" les comparacions que va fer Pablo Casado entre Puigdemont i l'expresident afusellat , i ha indicat que no les comparteixen. El dirigent socialista ha reclamat al màxim dirigent català que convoqui eleccions i que respongui la "veritat" a Rajoy : que no hi va haver declaració d'independència. "Fora de l'estat de dret no hi ha garanties possibles", ha ressaltat.

