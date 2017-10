VÍDEO Ustrell descol·loca Albiol: «Dissabte que ve tindré programa?»

El periodista Ricard Ustrell va descol·locar el president del PP català, Xavier García Albiol, en la primera pregunta de l'entrevista que li va fer ahir al vespre al programa Preguntes freqüents de TV3. "Dissabte que ve tindré programa?", va preguntar Ustrell. Enmig de les rialles del públic i els altres convidats del programa, Albiol va respondre: "Comencem forts!". "En prinicipi, jo crec que no hi ha d'haver cap problema", va concloure el dirigent popular.Albiol va afirmar ahir que l'escola catalana adoctrina els alumnes, unes declaracions habituals aquests dies entre el PP i C's que van aixecar polèmica. La consellera d'Educació, Clara Ponsatí, va assegurar que no tolerarà acusacions d'aquest estil contra l'escola de Catalunya. El dirigent del PP va explicar també que l'article 155 -que es podria aplicar aquesta setmana en funció del a resposta del president, Carles Puigdemont, al requeriment del govern espanyol- hauria d'anar enfocat a controlar els Mossos i, precisament, l'ensenyament.

