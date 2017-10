| 19 comentaris Oriol March

El portaveu polític de Demòcrates assegura que Puigdemont ha de proclamar la independència per respondre al requeriment de Mariano Rajoy previ a l'aplicació del 155 | El diputat de Junts pel Sí sosté que es va assabentar per la CUP del canvi de rumb del president i lamenta que dirigents del PDECat i ERC apostin per unes noves autonòmiques