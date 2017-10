Avui fa 77 anys de l'afusellament del president Lluís Companys

Tal dia com avui, fa setanta-set anys, era assassinat el president de la Generalitat Lluís Companys a mans del règim franquista. Companys (El Tarròs, 1882 - Barcelona, 1940), lliurat a la dictadura per la policia alemanya, va ser afusellat per un escamot militar el 15 d'octubre al fossar de Santa Eulàlia, al castell de Montjuïc. Sis anys abans, el president havia proclamat l'Estat Català de la República Federal Espanyola, fet que va dur a la presó el Govern i va provocar la suspensió de l'Estatut d'autonomia del 1932 per part de l'estat espanyol.Com cada any, enguany es commemora l'assassinat de Companys, l'únic president elegit democràticament executat a Europa arran de la Segona Guerra Mundial, amb una marxa de clavells fins al lloc on va morir. Habitualment es fa una marxa de torxes, però aquest any s'ha optat per les flors. Aquest matí, membres del Govern seran a Montjuïc per homenatjar la seva figura.El president Companys ha estat d'actualitat aquests últims dies per les polèmiques paraules del vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, que va amenaçar el president Carles Puigdemont que "podria acabar com Companys" si proclama la independència. Aquestes paraules van provocar una enorme polseguera i ni Casado ni el PP se n'han retractat.Aquí podeu veure el documental sobre Companys que TV3 va fer amb motiu del 75 aniversari del seu assassinat:També és recomanable aquest documental sobre la repressió al president de la Generalitat, Companys, procés a Catalunya, de Televisió Espanyola.En aquest vídeo es pot veure l'històric discurs que va fer Companys l'1 de maig de 1937:

