El Barça aconsegueix un treballat empat a l'estadi de l'Atlètic de Madrid (1-1)

Atlètic de Madrid i Barça han disputat el partit més atractiu d'aquesta vuitena jornada de Lliga. Els homes Valverde visitaven el nou Wanda Metropolitano amb ple de victòries i només s'han pogut endur un punt del nou estadi matalasser. El Barça ha dominat la possessió del partit i l'Atlètic intentava, amb una bona defensa sortir al contraatac per fer mal als de Valverde. Un gol de Griezzman a la primera meitat i un de Luis Suárez a la segona han provocat el repartiment de punts en un entretingut i intens matx.El partit ha començat amb ocasions per als dos equips i cap d'ells aconseguia prendre el control. Messi al cap de pocs segons i Griezmann en dues ocasions en els primers minuts, han pogut obrir el marcador però l'encert de Ter Stegen, amb dues grans aturades, ho ha impedit. Ha estat, però, al minut 20 quan els matalassers han obert el marcador. Després d'una bona triangulació a l'àrea del Barça, l'esfèrica ha caigut a peus de Saul que amb un xut molt ajustat al pal esquerre del porter alemany ha fet el primer gol de la nit.El Barça no s'ha empetitit i ha seguit amb la mateixa dinàmica. L'equip ha tornat al futbol control amb 4-4-2 que ha plantejat Valverdre amb la novetat d'Andre Gomes i han dominat la possessió en tot moment però sense gaudir d'ocasions clares. Els de Simeone, per la seva banda, defensaven tancant bé al darrere, sense deixar que Messi pogués crear i intentant sortir al contraatac amb velocitat.La segona meitat ha arrencat amb la mateixa dinàmica. El Barça dominant i amb l'Atlètic sortint a la contra i tenint bones ocasions. Un xut de volea de Griezmann ha estat a punt de convertir-se en el segon però ha sortit desviat. L'ocasió més clara per als blaugrana l'ha tingut Leo Messi amb un xut de falta que s'ha estavellat al pal esquerre d'Oblak, que minuts abans havia fet una bona aturada a un xut de Luis Suárez.El partit s'ha convertit en un atac i gol dels homes de Valverde però la bona defensa dels matalassers i les grans aturades d'Oblak a sengles xuts de Messi i Luis Suárez. La sortida de Gerard Deulofeu, Sergi Roberto i Paulinho han donat oxigen i quan semblava que el Barça seguiria topant amb el mur blanc-i-vermell, una bona centrada de Sergi Roberto al minut 81 l'ha rematat el davanter uruguaià de cap per superar el porter i fer l'empat. Després del gol, els blaugrana ho ha seguit intentant i han tingut opcions, sense sort per desfer l'empat.

