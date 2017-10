La ferma defensa de la consellera d’Ensenyament de l'escola catalana en una tirallonga de tuits

La consellera d’Ensenyament Clara Ponsatí ha sortit en defensa de l’escola catalana amb una tirallonga de tuits. Ponsatí ha remarcat que l’escola catalana “ha estat, és i serà exemple de llibertat, convivència, democràcia, i plurilingüisme”. D’altra banda, ha apuntat que no es permetran “les acusacions infundades i mentides sense escrúpols volen fer hostatges als infants catalans per trencar la convivència”.

Fil: 1 - L'escola catalana han estat, és i serà exemple de llibertat, convivència, democràcia, i plurilingüisme. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 14 d’octubre de 2017

2 - Acusacions infundades i mentides sense escrúpols volen fer hostatges als infants catalans per trencar la convivència. No ho permetrem. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 14 d’octubre de 2017

3 - Atacar la professionalitat i els valors dels nostres mestres és injuriar-los. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 14 d’octubre de 2017

4 - Comunicat Junta Central de Directors https://t.co/MtU4M3Gk2I — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 14 d’octubre de 2017

5 - 600 directors demanen Europa censura repressió 1O https://t.co/AKX4QNVXEm — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 14 d’octubre de 2017

6 - No toqueu els nostres mestres... https://t.co/b9GQPBkabi — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) 14 d’octubre de 2017

Ponsatí ha fet aquesta tirallonga després de les declaracions aparegudes en diferents mitjans o del president del PPC, Xavier García Albiol, que ha insistit que una suposada aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya no ha de servir només per convocar eleccions autonòmiques sinó per "corregir" i intervenir en apartats com l'ensenyament o els Mossos d'Esquadra Per la seva banda el sindicat de mestres USTEC-STEs ja va rebutjar les acusacions contra els treballadors de l'ensenyament a Catalunya per adoctrinament d'alumnat . A través d'un comunicat difós aquest divendres, lamentava que C's, el PP i alguns representants del PSOE hagin qüestionat la "professionalitat i les bones pràctiques" del col·lectiu.