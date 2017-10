Gabriel Rufián explica com va ser «adoctrinat» (a Santa Coloma)

Gabriel Rufián Foto: Adrià Costa

A mí entre el cole de Santako y el Vegeta de Bola de Drac, me adoctrinaron a base de bien Javier. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 14 d’octubre de 2017

El problema del adoctrinamiento es que el adoctrinado no sabe que lo es y piensa que posee la verdad. https://t.co/VBpjxqYpDT — JavierCapitan (@JavierCapitan) 14 d’octubre de 2017

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, no té pèls a la llengua, ni falta de sentit de l'humor. Aquest cop ha explicat com el van adoctrinar quan era petit: "A mi entre l'escola de Santa Coloma i el Vegeta de Bola de Drac, em van adoctrinar a base de bé". El republicà responia d'aquesta manera a un usuari que assegurava que: "El problema de l'adoctrinament és que l'adoctrinat no sap que ho és i pensa que posseeix la veritat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)