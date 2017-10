L'Enciclopèdia Britànica modifica la definició de Guàrdia Civil després de l'1-O

From Collins Dictionary: "The Guardia Civil...A paramilitary force like the French Gendarmerie, it was set up in 1844... https://t.co/jXqbRzx63x — Jon Lee Anderson (@jonleeanderson) 14 d’octubre de 2017

Paramilitary, con't: 2/2 "...training, subculture, and function are [often] similar to those of a professional military..." https://t.co/Y6hdtSdwhM — Jon Lee Anderson (@jonleeanderson) 14 d’octubre de 2017

Les actuacions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Española ha tingut tant impacte internacional que ha acabat per forçar el canvi de la definició de Guàrdia Civil (Civil Guard) en la versió digital de l' Enciclopèdia Britànica Tal com explica eldiario.es , el periodista del New Yorker Jon Lee Anderson va escriure un article que definia a la Guàrdia Civil com a cos de policia "paramilitar".Aquesta definició va provocar moltes crítiques de ciutadans espanyols i el redactor va argumentar que aquesta era la manera amb què ho definia l'Enciclopèdia. Deia així: "Spanish Guardia Civil, paramilitary nacional force of Spain". Després de les crítiques, des del passat 11 d'octubre, l'edició digital de l'enclopèdia la defineix com "national police force of Spain, organized along military lines".La discussió rau en la semàntica entre la llengua anglesa i la castellana de la paraula "paramilitar". En espanyol, segons la RAE, "paramilitar" es refereixen a "una organització civil dotada d'estructura o disciplina de tipus militar" i té una connotació negativa de cara la societat; mentre que en anglès, "paramilitary" significa "training, subculture, and fuction are [often] similar to those of a professional military...".