El crit «A por ellos» no genera «hostilitat»: així veu un jutge les mostres de catalanofòbia

Los separatistas y sus cómplices no se dan cuenta de lo que están haciendo despertar en España. Huelva, despedida GC q va a CAT pic.twitter.com/fxFKLxrWoS — Yolanda Couceiro (@yolandacmorin) 25 de setembre de 2017

Diversos dels agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional espanyola que sortien de les seves comissaries dies abans del referèndum per aturar l'1-O van rebre l'escalf dels seus veïns, la majoria procedents d'Andalusia, al crit de "A por ellos!" . Aquest clam va ser portat per un grup d'advocats de Vic davant de la justícia per si contenia un delicte d'odi. Aquesta demanda, però, ha estat rebutjada.La resolució judicial, a la qual ha tingut accés, apunta que l'"A por ellos!" no conté "cap tipus de menyspreu o insult ni promou cap generació de sentiments d'hostilitat contra persones o grups". Un altre dels motius exposats pel jutge són que no es pot dilucidar si són un grup o tots o els catalans als quals va dirigit el crit. També, que la policia no canviarà la manera d'actuar perquè "no es pot esperar que se sentin provocats o promoguts a realitzar actes de violència per la simple i trivial recepció de missatges o estímuls banals".

