Albiol diu que el 155 ha de servir per «corregir» en ensenyament i Mossos

Manifestació per la unitat d'Espanya a Barcelona Foto: Adrià Costa

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha insistit que una suposada aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya no ha de servir només per convocar eleccions autonòmiques sinó per "corregir" i intervenir en apartats com l'ensenyament o els Mossos d'Esquadra."No pot ser que a la majoria de l'escola pública de Catalunya i especialment en determinats territoris de la Catalunya interior en comptes d'ensenyar als nens se'ls eduqui per odiar Espanya", ha sentenciat Albiol, de visita aquest dissabte a Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès). "Això no és admissible i és una situació que hem de corregir", ha puntualitzat el líder del PPC, que també ha posat l'objectiu sobre els Mossos d'Esquadra."Tampoc pot ser que el Govern pretengui convertir el cos policial en un instrument a favor del procés", ha reblat Albiol. "És evident que davant la catarsi que es viu a Catalunya res pot continuar igual a partir de demà", ha avisat el líder del PPC.