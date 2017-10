​VÍDEO Pluja d'indignació contra Antena 3 per incitar a l'odi amb estudiants «atacats» a Catalunya

| 5 comentaris Sara González

Pedro Sánchez ha passat de negar-se a facilitar la investidura de Mariano Rajoy a tancar files en l'aplicació del 155 si el Govern no renuncia al projecte independentista | En un any, els socialistes tant han creat grups de treball amb Podem com acordat amb el PP obrir una comissió per estudiar la reforma de la Constitució