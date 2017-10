​VÍDEO Acusen Antena 3 de «manipular» amb universitaris «assenyalats» a Catalunya

🎥Tres estudiantes nos cuentan cómo es estudiar en Cataluña y denuncian la elaboración de listas de alumnos que no son independentistas pic.twitter.com/cOws24M4oR — Espejo Público (@EspejoPublico) 13 d’octubre de 2017

Mentís y lo peor es que lo hacéis con el único fin de generar odio hacia nosotros para justificar cualquier cosa que nos hagan. Asqueroso — Jaume #1898 (@UGJaume) 13 d’octubre de 2017

Chicas, son chicas. Con miedo a represalias y por eso muestran su cara. Es de una gran coherencia — Roser Cussó (@rcusso) 13 d’octubre de 2017

Como catalán, independentista y graduado en la universidad nunca he visto situación alguna parecida a ésta. Dejad de mentir @antena3com !! — David Sánchez (@dasansol92) 13 d’octubre de 2017

Llevo 20 años de docente en esta universidad y nunca me he encontrado con un caso como este. Supongo y espero que esto no es habitual. — Juan Baeza (@SenbeiNorimaki) 13 d’octubre de 2017

El programa Espejo Público d'Antena 3 ha publicat un vídeo que ha incendiat la xarxa. En aquest es poden veure tres estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona que expliquen sentir-se amenaçades per grups independentistes. Tot i que asseguren que no hi ha hagut violència física, apunten ser víctimes d'insults i amenaces. Per això, remarquen que tenen ganes de marxar del centre universitari perquè hi ha moments que ho passen realment malament.El vídeo comença amb aquesta frase: "Les entrevistes s'han realitzat fora del recinte universitari per temor a represàlies de grups independentistes", i també diu: "Denuncien l'elaboració de llistes d'alumnes que no són independentistes". La xarxa no ha tardat a reaccionar i ha acusat al programa de mentiders i manipuladors.El que no diu Antena 3 és que precisament una de les estudiants és membre de Joves Societat Civil Catalana i fa pocs dies estava en un debat a BBC Espanya amb una jove d'Universitats per la República . En l'entrevista se'ls demana per la tensió i en aquest cas, no anomena cap mena de problema a la universitat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)