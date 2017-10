La CUP exigeix a Puigdemont que dilluns proclami definitivament la República

Núria Gibert, portaveu del secretariat nacional de la CUP, ha exigit al president de la Generalitat que aquest mateix dilluns respongui al requeriment de Mariano Rajoy i ho faci de manera "nítidament afirmativa i es proclami la República". En una roda de premsa posterior a la reunió de l'ens, els anticapitalistes han criticat el canvi de context que hi va haver el dia 10 d'octubre , "en què el Govern no va actuar segons el que havia informat ni segons les expectatives". "Va generar confusió i no transparència i no va estar a l'alçada que el moment requeria", ha reblat Gibert.A la necessitat d'aquesta proclamació de república de facto aquest mateix dilluns, el secretariat nacional de la formació anticapitalista hi ha arribat després de constatar la manca de diàleg per part de PP, PSOE i C's, que "no dona cap tipus de marge a cap termini". "Nosaltres, a hores d'ara, veiem aquest termini (d'un mes que van proposar) esmenat i abolit".Per últim, Gibert ha recordat que "la gent va votar República. Cal que el Govern i els partits estiguin a l'alçada del resultat del referèndum". En aquest sentit, s'han compromès a treballar "perquè la setmana que ve hi hagi mobilitzacions de la defensa del país".Respecte a la seva sortida del Parlament, han apuntat que la seva activitat parlamentària estarà "amatent" a la resposta de Puigdemont. Així doncs, decidiran si marxen -i deixen Junts pel Sí en minoria-, en funció de la resposta de Puigdemont. "No avalarem la confusió, el desconcert. S'ha de resoldre immediatament i ha de ser amb una proclamació de facto de la República", ha conclòs.

