Planeta demana a la Generalitat «respecte per la llei» per fer possible el diàleg amb l'Estat

"Estem orgullosos de pertànyer a Catalunya, Espanya i Europa, però els projectes empresarials demanen marcs estables i regles de joc clares", ha afirmat en l'inici de la presentació a premsa de la 66a edició del Premi Planeta José Crehueras, president del Grup Planeta. "És per això –ha afegit tot seguit– que, per a preservar els interessos dels nostres accionistes i col·laboradors, hem pres la decisió de traslladar el domicili social a Madrid –efectiva des del darrer dimecres –, davant de la inseguretat jurídica del moment. Ha estat una decisió dolorosa".Crehueras ha recordat que el grup va néixer l'any 1949 a Barcelona i que "des d'aquell moment, i amb molt d'esforç", han arribat a ser el setè grup editorial del món. "Som líders en publicació en llengua espanyola, primers en català, segons en llengua francesa. Hem posat un gra de sorra per fer que Barcelona sigui considerada la gran capital mundial de l'edició espanyola". El president del grup editorial ha expressat que "vivim en una societat madura i en una democràcia forta que ha de ser la base per resoldre el conflicte, a través d'un diàleg que tingui respecte per la llei. Penso que l'acord existent amb la possibilitat d'una comissió per revisar la Constitució espanyola obre una via que pot ajudar a trobar una solució".L'organització del Premi Planeta s'ha mostrat molt orgullosa de la feina feta al llarg de la seva trajectòria empresarial. "Estem convençuts que el llibre fa la societat millor i que el premi gaudeix de molt bona salut". En tots aquestes anys, el premi ha rebut uns 22.000 exemplars –uns tres-cents de mitjana en cada edició–, amb una llista de guanyadors plena de noms reconeguts i amb un total de 42 milions i mig de llibres venuts, cosa que indica que, com a mitjana, cada llar espanyola té dos premis Planeta i mig a la biblioteca.Jesús Badenes, director general del grup, ha posat en valor la globalització dels continguts de l'editorial i que s'ha acomplert l'objectiu fundacional. "Volíem aconseguir lectors per al mon del llibre. En aquest sentit, estem molt satisfets. Dolores Redondo i Marcos Chicot han trencat motllos. Redondo ja ha estat publicada en 19 llengües i a l'Estat ja porta 17 edicions", ha conclòs. Dotat amb 601.000 euros, el guardó és el segon més ben dotat del món, després del Premi Nobel – que el darrer 5 d'octubre reconeixia l'obra de Kazuo Ishiguro –.