Agustí Alcoberro, nou vicepresident de l'Assemblea

Agustí Alcoberro és el nou vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana. Tal com ha informat l'ANC en una piulada, l'exdirector del Museu d'Història de Catalunya ha estat escollit amb més de dos terços dels vots en la trobada d'aquest matí del secretariat nacional a Sant Cebrià de Vallalta (Maresme).



El nou vicepresident ha instat el Govern "a tancar el més aviat possible el camí iniciat" cap a la república catalana. Alcoberro ha destacat el paper de la gent per fer possible l'1-O, per això ha dit al Govern: "Gràcies a gent com la de Sant Cebrià de Vallalta vam votar, vam guanyar i ara amb els resultats a la mà proclamarem la independència".



L'entitat ha celebrat aquest dissabte el plenari del seu secretariat nacional en aquest municipi per donar "escalf" als seus veïns i solidaritzar-se amb els ferits de la "injustificables i desproporcionada violència policial" del diumenge 1 d'octubre. Alcoberro ha estat escollit en substitució de Natàlia Esteve, fins ara vicepresidenta.



Agustí Alcoberro @AgustiAlcoberro, elegit nou vicepresident de l'Assemblea en primera votació, amb més dels 2/3 dels vots. Molts encerts! pic.twitter.com/a8avvnDQP4 — Assemblea Nacional (@assemblea) 14 d’octubre de 2017

Gràcies Agustí Alcoberro per assumir la vicepresidència de l'@assemblea . Junts som guanyadors! Endavant pic.twitter.com/wOYgIRARaE — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 14 d’octubre de 2017

Alcoberro assumeix el càrrec quan falten dos dies perquè l'actual president Jordi Sànchez hagi de declarar a l'Audiència Nacional. Segons els estatuts de l'entitat, en cas d'absència del president, seria el vicepresident que assumiria les funcions. Així doncs, si el tribunal espanyol dictés presó preventiva, Alcoberro assumiria la presidència de l'ANC.

