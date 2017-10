Un moviment intern del PDECat demana aixecar la suspensió de la declaració d'independència

Àngel Colom Foto: Adrià Costa

Un grup de membres i simpatitzants del PDECat han fet públic un manifest en el que demanen al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que aixequi la suspensió de la declaració d'independència. El text, impulsat pel Partit Demòcrata per la Declaració d'Independència, reclama que el "vergonyós" requeriment del govern espanyol "quedi sense resposta" en considerar que Catalunya és ja "un estat sobirà" i demana al president que la resposta s'adreci al poble català "donant per finalitzada la suspensió de la Declaració d'Independència i proclamant la República Catalana".Expliquen que la suspensió va ser "oportuna" per mostrar la determinació pel diàleg i l'entesa però lamenten que la resposta ha estat "més abrupta, rude i predemocràtica" del que es podia imaginar. Asseguren que PP i PSOE han mostrat "menyspreu" cap al president, les institucions catalanes i els principis democràtics i per això defensen que es confirmi la independència.Els signats descriuen l'1-O com un "exemple de democràcia, civisme i determinació col·lectiva" i defensen que culminar això "vol dir aprovar en el Parlament la Declaració d'Independència de Catalunya i assumir-la en tota la seva dimensió per part del Govern de Carles Puigdemont". Recorden als representants institucionals la "necessitat d'assumir fins a les darreres conseqüències" els efectes de les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica i confien "plenament" que afrontaran aquest compromís "sense dubtar i sense defallir en cap moment".Recorden també a la direcció del PDECat, al Govern i als diputats que tenen rere seu "un poble que els dona suport i que els esperona a culminar el procés d'autodeterminació, declarar la independència".Els signats asseguren que no són un moviment intern ni cap plataforma i es presenten com "associats de base que volen compartir la seva opinió en forma de manifest". Expliquen també que el 2007 un grup de militants de l'avui PDECat es van constituir com a Plataforma per la Sobirania, un moviment de base a favor de l'exercici del dret d'autodeterminació. Entre els signants hi ha Àngel Colom, Èric Bertran, Víctor Terradellas, Latifa El Hassani, Miquel Casals o Guillem Pursals, entre d'altres.

