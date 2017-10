El primer ministre belga planteja la «mediació internacional o europea» pel cas català

Mariano Rajoy, amb el primer ministre belga, Charles Michel, a la cimera de caps d'estat i de govern de Brussel·les. Foto: ACN

El primer ministre belga, Charles Michel, planteja la "mediació internacional i europea" si es constata un "fracàs definitiu" del diàleg entre Catalunya i Espanya. En una entrevista al diari belga Le Soir , Michel assegura que la crisi catalana "posa a prova" la Unió Europea perquè hi ha en joc "qüestions fonamentals com l'expressió del vot, d'opinió o l'ús de la força". Michel descriu la situació com una "crisi institucional i política" i aposta primer per un "diàleg hispano-català". "Només si constatem un fracàs definitiu [del diàleg] ens podrem plantejar una mediació internacional i europea", indica.Michel, de fet, també va ser el primer mandatari europeu en mostrar el seu rebuig per la violència policial de l'1-O. En una piulada, Michel va dir que "la violència mai pot ser la resposta" i va fer una crida al "diàleg".El diari Le Soir, un dels de referència a Bèlgica, constata que el tema català probablement es tractarà durant la reunió que els caps d'estat i de govern de la UE celebraran dijous i divendres vinent a Brussel·les, tot i que no està en l'agenda oficial. Michel, liberal francòfon, és primer ministre de Bèlgica amb el suport, entre d'altres, dels nacionalistes flamencs de l'N-VA.

