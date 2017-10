Iceta avalaria intervenir els Mossos si Puigdemont confirma que va declarar la independència

Miquel Iceta Foto: ACN

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, avalaria la intervenció dels Mossos per part del govern espanyol si el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, contesta el requeriment del govern espanyol assegurant que el passat dimarts va declarar la independència.En una entrevista a El País , Iceta diu que a dia d'avui no veu motius per retirar la competència dels Mossos a la Generalitat però afegeix que "si el Govern diu que s'ha situat fora de la llei, això situa tothom en un altre escenari".Apunta que en aquest escenari l'autonomia "hauria estat anul·lada" pel Govern i Puigdemont "no podrà seguir president". "Si l'Estatut desapareix, la legitimitat de totes les institucions que deriven d'aquesta llei també desapareixen", assegura. Sobre quines altres competències es podrien retirar a la Generalitat, Iceta assegurar que el govern espanyol està sent "mesurat" i "mai ha anticipat esdeveniments".

