Junqueras aposta per mantenir la mà estesa a la mediació internacional

El vicepresident del Govern i president d'ERC, Oriol Junqueras, no s'ha mullat durant l'obertura del consell nacional del partit en quina ha de ser la resposta que ha d'enviar l'executiu català a Mariano Rajoy en relació a si s'ha declarat o no la independència. Tot i això, sí que ha mostrat plena confiança amb Carles Puigdemont i ha reclamat tant preservar la unitat de l'independentisme com mostrar a l'exterior que la crida a la mediació i al diàleg són sinceres.Així, el líder dels republicans ha iniciat el consell nacional més concorregut dels últims mesos subratllant que la ciutadania s'ha trobat amb "moltes dificultats" i les ha superat "totes" gràcies a la "perseverança i capacitat d'ajudar el conjunt de la societat" mostrada. "La gent d'aquest país ha fet miracles", ha subratllat en diverses ocasions i, en concret, ha destacat que "el referèndum es va fer en unes condicions inimaginables", ja que "en cap democràcia s'ha ordenat colpejar aquells que pretenien posar una papereta en una urna".Per això, ha demanat confiança en tots els actors de l'independentisme: "Ens l'hem guanyat els uns respecte els altres". Així, ha mostrat el "suport al conjunt de forces i espais implicats" i, molt en concret, "al president de la Generalitat per tal d'acomplir el mandat del 27-S i especialment el de l'1-O". Un objectiu que sí que ha concretat que s'insistirà "en fer-ho a través del diàleg". Ara bé, també ha deixat clar que no es pot aparcar definitivament l'horitzó de la independència per tal que arribi un diàleg, ja que "perquè tingui alguna expectativa de fructificar [la mediació] ha de tenir com a referent la construcció de la República".D'aquesta manera, no ha insistit en si calia o no aixecar la suspensió de la declaració d'independència -malgrat que ho va insinuar en una piulada - i ha reiterat la intenció de mantenir la mà estesa. "Si la comunitat internacional ens mira com no ens havia mirat mai, si insisteix que caldria una mediació, si comença a recollir que, si no hi és, és perquè l'Estat s'hi nega encara que ella l'ofereix", ha exposat, s'ha d'aprofitar això per seguir "dialogant amb tothom, com a mínim amb aquesta comunitat internacional". Ara bé, amb el "compromís inequívoc i absolut de complir el mandat democràtic de l'1-O" i destacant "qui és que vol dialogar i qui s'hi nega" i "qui està obert a la mediació i qui la rebutja".Igualment, Junqueras ha asseverat que, "per continuar superant totes les dificultats i seguir fent miracles com els de l'1-O", cal reiterar la "confiança en la unitat d'acció, del Govern i del Parlament, i del conjunt de les institucions, del món municipal, els agents econòmics i socials i agents de tota mena". "Si l'1-O va ser possible en aquelles condicions tan difícils va ser perquè aquesta unitat d'acció va excel·lir", ha justificat, motiu pel qual "preservar aquesta unitat que és imprescindible per poder fer el camí". "En cap cas dimitirem d'aquest compromís de mantenir aquesta unitat que és imprescindible per culminar aquest camí cap a la República", ha reiterat.Malgrat tot, ha recelat del paper d'alguns actors com el PSC, que en la manifestació del 2010 contra la retallada de l'Estatut es manifestava junt a una pancarta on s'hi reclamava que Catalunya és una nació i els ciutadans de Catalunya són els que han de decidir. "La direcció d'aquell partit avui diu que no som els ciutadans de Catalunya els que hem de decidir sobre el futur del Catalunya, sinó que és el PP", ha lamentat el líder d'ERC, que ha criticat que els partit de Miquel Iceta "no es diferencia del PP en la recepta del 155 o la reforma de la Constitució que han de decidir els que van fer tot el possible per tombar l'Estatut o per evitar que la ciutadania de Catalunya decidís", i "tot això tutelat pel Tribunal Constitucional que va tombar l'Estatut del 2010". "Quina reforma en pot sortir?", ha demanat.Per això, ha tornat a cridar "a la unitat dels demòcrates, dels que sí que confien que són els ciutadans els que han de decidir a través del vot el seu futur" i per agafar camins que "marquen aquells que han fet tot el possible per retallar-nos tots els camins", en relació a una eventual reforma de la Constitució a la que el PSOE ha aconseguit que el PP s'hi obrís

