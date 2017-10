El procés català obliga a canviar de lloc una actuació castellera a Londres

La situació política ha obligat a canviar de lloc l’actuació dels Castellers de Sant Cugat, els Gausacs, d’aquest dissabte a Londres juntament amb els Castellers of London. Tal com explica el TOT Sant Cugat , l’actuació estava prevista en unes instal·lacions privades a prop d’Old Spitalfields Market, però els han suggerit canviar el lloc de l’actuació perquè no es pensés que el mercat es posicionava a favor o en contra del procés català.Fins a la capital del Regne Unit s’hi han desplaçat uns 180 castellers de Sant Cugat i tenen previst fer un 4 de 8 aquest dissabte. Tot i el maldecap que ha suposat per l’organització el canvi d’ubicació, finalment, l’actuació serà al Lordship Recreatin Ground, a les afores de Londres.

