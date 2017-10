«Jupiter's Moon», premi a Millor pel·lícula en el cinquantenari de Sitges

Millor pel·lícula: JUPITER’S MOON, de Kornél Mundruczó

Premi especial del jurat: THELMA, de Joachim Trier

Millor direcció (patrocinat per Gas Natural Fenosa): Coralie Fargeat, per REVENGE

Millor interpretació femenina: Marsha Timothy, per MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS

Millor interpretació masculina (patrocinat per Autolica – Mercedes Benz): Rafe Spall, per THE RITUAL

Millor guió: Joachim Trier i Eskil Vogt, per THELMA

Millors efectes especials: Ferenc Deák, per JUPITER’S MOON

Millor fotografia: Andrew Droz Palermo, per A GHOST STORY

Millor curtmetratge: R.I.P, de Pintó & Caye



Focus Àsia

A SPECIAL LADY, de Lee An-kyu

Menció especial: MARLINA THE MURDERER IN FOUR ACTS, de Mouly Surya



Anima’t

Millor pel·lícula: TEHRAN TABOO, d’Ali Soozandeh

Millor curtmetratge: HYBRIDS, de Florian Brauch, Matthieu Pujol, Kim Tailhades, Yohan Thireau i Romain Thirion



Noves Visions One

DAVE MADE A MAZE, de Bill Watterson

Menció especial: KUSO, d’steve



Noves Visions Plus

Millor pel·lícula: DAWSON CITY: FROZEN TIME, de Bill Morrison

Noves Visions Petit Format

Millor curtmetratge: HOISSURU, d’Armand Rovira



Jurat de la crítica

Premi de la crítica - José Luis Guarner

Ex aequo

AS BOAS MANEIRAS, de Juliana Rojas i Marco Dutra

THE KILLING OF A SACRED DEER, de Yorgos Lanthimos



Premi Citizen Kane a la millor direcció novell

Coralie Fargeat, per REVENGE



Millor pel·lícula Discovery

BRIGSBY BEAR, de Dave McCary



Jurat Carnet Jove

Millor pel·lícula: A GHOST STORY, de David Lowery

Millor pel·lícula de Midnight X-Treme: ANNA AND THE APOCALYPSE, de John McPhail



Premi Brigadoon Paul Naschy

CUERNO DE HUESO, d’Adrián López



Samsung Sitges Cocoon

Millor pel·lícula en realitat virtual: KNIVES, d’Adam Cosco

Menció especial: RAY, de Rafael Pavón

Premi del públic a la millor pel·lícula en realitat virtual: ALTERATION, de Jérôme Blanquet



Méliès

Méliès d’argent a la millor pel·lícula: THELMA, de Joachim Trier

Méliès d’argent al millor curtmetratge: EXPIRE, de Magalí Magistry



Blood Window

MADRAZA, d’Hernan Aguilar

Menció especial a la millor actriu: Isabél Zuaa, per AS BOAS MANEIRAS



Premis SGAE Nova Autoria

Millor curtmetratge: CELEBRACIÓ, de Pau Cruanyes i Gerard Vidal

Millor guió: Anna Agulló, per UNA CAJA CERRADA

Millor música original: Joan Masats, per SESGO, UNA HISTORIA DE PREJUICIOS Y GOLOSINAS

Menció especial: LA FUGA DE LOS 45, de Cristina Caamaño