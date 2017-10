Un eurodiputat finlandès, al «Financial Times»: «Cal un guerra perquè la independència sigui legal?»

Concentració independentista al TSJC Foto: Josep Maria Montaner

El cap de files del Partit Finlandès al Parlament Europeu, Jussi Halla-aho, s'ha mostrat molt contundent en un article al Financial Times sobre la potestat de Catalunya ser un estat independent. Així, titulat "La majoria dels països independents avui va néixer 'il·legalment'", és la resposta al periodista del mateix mitjà Wolfgang Münchau que reflexionava sobre les conseqüències per a Catalunya de tenir un estat independent: sortida de l'euro, de la UE i de Schengen.Halla-aho no ho veu així i apunta que aquestes conseqüències no tenen a veure amb la independència en ella mateixa, sinó que depèn de les decisions d'aquells qui s'hi oposen. A banda, creu que no es pot sancionar un país només per cap altre crim que voler ser independent "no té sentit".I fa un pas més. El finès no es posiciona sobre si Catalunya hauria de ser independent o no, sinó si una nació té el dret a escollir la independència. I es pregunta: si no és així, per què sí que el va tenir el seu país? "O és que el dret a l'autodeterminació havia existit abans però ja no ho farà mai més?".Després de considerar que la "legitimitat universal" hauria d'estar per sobre de la "local", considera que si la independència és una meta legitima, però no hi ha una via legal per arribar-hi, "ha d'estar legitimat declarar-la unilateralment sempre que la decisió sigui feta democràticament".Per últim, recorda que la majoria de països que avui són al planeta van ser creats de manera il·legal i es torna a preguntar: "Realment cal lluitar en una guerra brutal per fer la teva independència 'legal' i acceptable?". "Aquest sembla que és el principi", conclou.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)