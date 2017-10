La controvertida enquesta d'Assange sobre la declaració d'independència i el 155

Julian Assange, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

Si s'activa la declaració d'independència ha de ser abans que apliquin l'article 155? — Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) 13 d’octubre de 2017

"Si s'activa la declaració d'independència ha de ser abans que apliquin l'article 155?". Aquesta és la pregunta que ha fet el fundador de Wikileaks, Julian Assange, als seus milers de seguidors de Twitter. El 87% dels seus seguidors creuen que sí, que s'ha d'activar la declaració d'independència abans que l'Estat, amb Mariano Rajoy al capdavant, apliqui el 155 de la Constitució.I és que aquest és el debat que hi ha sobre la taula aquests dies a Catalunya després que Carles Puigdemont hagi de ratificar o negar que dimarts declarés la independència . La resposta al requeriment enviat per Mariano Rajoy definirà els passos a seguir de l'executiu espanyol, i el 155 és la carta que té sobre la taula per aturar el procés cap a la independència català.Més enllà, cal recordar que Julian Assange s'ha posicionat clarament a favor del dret d'autodeterminació de Catalunya i, en els últims temps, ha estat molt actiu a Twitter en aquesta direcció. Ha comentat i dedicat desenes de tuits al que passa a Catalunya i s'ha mostrat molt crític amb el govern espanyol i les seves accions per impedir-ho.

