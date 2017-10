Maria del Mar Bonet dedica al Liceu «Què volen aquesta gent» als que ferits de l'1-O

Crits d’#independència i públic dempeus al Liceu quan Maria del Mar Bonet ha interpretat ‘Què volen aquesta gent?’pic.twitter.com/qhjsYuymxy — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 13 d’octubre de 2017

Un Liceu exigint independència.Una Maria del Mar esplèndida agraïnt als ferits de l'1 oct per la seva dignitat amb "Què volen aquesta gent" pic.twitter.com/NcRGWIjSdL — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) 13 d’octubre de 2017

La cantant Maria del Mar Bonet ha dedicat aquest divendres a la nit al seu concert al Gran Teatre del Liceu la cançó 'Què volen aquesta gent' als que "van patir de debò" al dia del referèndum de l'1 d'octubre. Abans d'interpretar-la, ha recalcat que hi havia imatges en aquells anys (la cançó Què volen aquesta gent és de 1968) que "ara sembla que hagin tornat, però potser les imatges que hem vist últimament un diumenge de pau que la gent volia posar el seu vot ara semblen molt més dures".Ha estat el penúltim tema del concert de Bonet, que ha acabat amb crits del públic a favor de la independència de Catalunya. "Sempre seré vostre i estaré al vostre costat i malgrat tot ens en sortirem", ha dit també la cantant mallorquina a l'inici del seu concert. Bonet ha actuat al Liceu amb la col·laboració d'un conjunt de grans músics de l'escena cubana contemporània' per presentar el disc 'Ultramar' en el marc de la gira "50 anys d'Escenaris".El concert s'ha produït enmig d'un any intens de celebracions dels "50 anys d'escenaris", ple de concerts i activitats i de presentació d''Ultramar'. S'han pogut escoltar cançons com Cançó de na Ruixa Mantells, No voldria res més ara, Tant com te cerc, Viure sense tu, Dintre teu. El moment més emotiu ha estat al final del directe quan ha interpretat 'Què volen aquesta gent' La Balanguera.De fet, Bonet ha dedicat el tema que ella va composar amb la lletra d'un poema de Lluís Serrahima, Què volen aquesta gent, als que "van patir de debò" al dia del referèndum de l'1 d'octubre. Quan ha acabat la cançó, el públic del Liceu s'ha posat dret cridant a favor de la independència.La darrera cançó ha estat La Balanguera. "Visca els Països Catalans", ha dit Bonet, contestant a una persona del públic. En aquest context, ha indicat que "a vegades els himnes tenen una mica de lluita i hi ha himnes que parlen d'esperança i aquest és un himne molt de Països Catalans" perquè el va escriure el mallorquí Joan Alcover i el català Manel Vives. La cançó, ha afegit, canta a l'esperança. "Ens en sortirem, segur que sí".Ja a l'inici del concert, ha ressaltat que cantar al Liceu "és una meravella" perquè feia molts anys que en tenia ganes. "És una festa presentar aquest disc ('Ultramar'), però no puc deixar de pensar en tantes coses que estan passant. Aquestes cançons són massa festives, però no en tinc d'altres", ha indicat. "Us vull dir que sempre seré vostre i sempre estaré al vostre costat i malgrat tot ens en sortirem", ha apuntat.Ultramar és el nou treball discogràfic de la cantant que va publicar el passat mes d'abril (Picap 2017). Aquest és el disc amb què Bonet celebra els seus 50 anys d'enregistraments i ho fa amb un àlbum amb música tradicional cubana, música clàssica contemporània i el jazz més llatí.Bonet culmina amb aquests directes el projecte '50 anys d'Escenaris' en un any ple de concerts -revisions dels seus programes històrics, col·laboracions, presència a festivals, actuacions a l'estranger-, la publicació d'una biografia autoritzada de periodista Jordi Bianciotto, homenatges i una exposició de Toni Catany a Palma.La gira internacional d'aniversari de Maria del Mar Bonet va arrencar el mes de juny al Teatre Odeón d'Herodes Atticus de l'Acròpolis d'Atenes, al peu del Partenó. La cantant hi va repassar alguns dels temes més populars de la seva trajectòria i va compartir escena amb la cantant grega Maria Farantouri. Juntes van cantar algunes cançons del compositor Mikis Theododorakis. La cantant va actuar aquest diumenge a València acompanyada dels músics cubans, instrumentistes de relleu, amb els quals ja va fer l'enregistrament a La Habana el 2016. Al concert de Barcelona seguiran els de Madrid (Teatro Fernán Gómez CC de la Villa, 15 d'octubre), Palma (Teatre Principal, 18 d'octubre) i Cuba (Gran Teatro de La Habana, gener del 2018).

