Cauen els webs i les apps de TV3 i Catalunya Ràdio

El logotip de TV3, al dau corporatiu de les instal·lacions de Televisió de Catalunya. Foto: Pau Cortina/ACN

Les apps i webs de @tv3cat i @CatalunyaRadio havien quedat fora de servei entre les 22 i les 23 h. Estem analitzant l'origen del problema — CCMA (@CCMA_cat) 13 d’octubre de 2017

Les apps i webs de TV3 i Catalunya Ràdio han quedat fora de servei entre les 22.00 i 23.00. Estem analitzant el problema. Servei restablert — Saül Gordillo (@saulgordillo) 13 d’octubre de 2017

Els webs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), així com les aplicacions per a mòbils que hi ha de tots el seus canals i vies de comunicació han deixat de funcionar. Abans de les 22 hores del vespre, les pàgines han deixat de funcionar i, segons han informat a, hi estan treballant juntament amb el CESICAT per solucionar-ho. Ha estat al voltant de les 23 h. que han tornat a funcionar i segueixen investigant-ne l'origen.El mateix director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha fet una piulada informant d'aquesta caiguda. "Les apps i webs de TV3 i Catalunya Ràdio han quedat fora de servei entre les 22.00 i 23.00. Estem analitzant el problema. Servei restablert", ha escrit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)