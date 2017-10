USTEC-STEs rebutja les acusacions d'adoctrinament de l'alumnat

Aula d'una escola de Matadepera. Foto: Arxiu ND

USTEC-STEs ha rebutjat les acusacions contra els treballadors de l'ensenyament a Catalunya per adoctrinament d'alumnat. A través d'un comunicat difós aquest divendres, el sindicat de mestres ha lamentat que C's, el PP i alguns representants del PSOE han qüestionat la "professionalitat i les bones pràctiques" del col·lectiu.Davant d'això, USTEC-STEs ha defensat que per ells l'educació també és fomentar l’esperit crític, qüestionar-se totes les informacions que circulen pels mitjans en forma d’opinió publicada o per les xarxes socials.A més ha criticat que darrerament també "s'ha qüestionat el dret que tenen els alumnes de secundària a fer vagues d’estudiants". El sindicat català ha defensat que "és una obligació tant del professorat com de les famílies protegir aquest dret i donar-lo a conèixer entre l’alumnat".

