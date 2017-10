La Federació Sindical Mundial critica la repressió de l'Estat contra la Intersindical-CSC

Massiva manifestació de la vaga general del 3-O, la qual la Intersindical-CSC volia repetir. Foto: Martí Urgell

La Federació Sindical Mundial, que aplega 92 milions de treballadors, se solidaritza amb Catalunya i la @I_CSC davant la repressió d'Espanya pic.twitter.com/Ys72RhOsY5 — Intersindical-CSC (@I_CSC) 13 d’octubre de 2017

La pressió de l'Estat va obligar la Intersindical-CSC ha retirar la convocatòria d' una nova vaga general que preveia fer efectiva si l'Estat insistia en les actuacions repressives per aturar el procés sobiranista. El preavís abastava del 10 al 16 d'octubre, és a dir, just després de la data prevista per a la declaració d'independència, quan ja conversava amb altres entitats per mirar de repetir la massiva aturada de país que va servir per respondre a les agressions policials contra el referèndum. Tot i això, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va iniciar mesures cautelars a instàncies de Foment del Treball per declarar il·legal la vaga, cosa que va obligar el sindicat a desconvocar-la.Tot i això, aquest fet no ha passat desapercebut internacionalment i la Federació Sindical Mundial (FSM) -la segona federació de sindicats al món, que aglutina 92 milions de treballadors de nombrosos països- ha emès aquest divendres un comunicat en què "denuncia les mesures preses pels tribunals de justícia de Catalunya en complicitat amb el govern espanyol" en contra de la Intersindical-CSC. Unes mesures que, segons l'FSM, impedeix i nega "l'exercici dels seus drets sindicals legítims com el de fer vaga". "Es tracta d'un intent de persecució i de criminalització de la lluita sindical classista per part de la gran patronal", lamenta, motiu pel qual la federació mundial "dona suport al dret de cada sindicat d'expressar lliurement la seva postura i les seves reivindicacions".Igualment, aquesta organització "seguirà donant suport a les justes demandes de la Intersindical-CSC i reafirma que no tolerarà cap tipus d'intimidació contra la classe obrera per part de cap govern". La FSM, de fet, ja va donar suport el maig a la celebració d'un referèndum unilateral a Catalunya.Segons narra el propi sindicat, un funcionari va notificar dimarts a la seu de la Intersindical-CSC que el TSJC havia obert mesures cautelars a instàncies de Foment per declarar il·legal la vaga i citava per al cap de mitja hora els responsables de l'organització. Un termini de temps insuficient per estudiar les 160 pàgines de documentació que se li va lliurar. En ella, hi havia "una fixació especial per l'orientació independentista de la Intersindical-CSC", ja que s'hi citava la campanya per assessorar els treballadors públics sobre com actuar davant el referèndum o els actes per fomentar el vot a favor l'1-O en empreses. Entre les mesures cautelars, hi havia el possible bloqueig dels comptes corrents del sindicat. Un cop desconvocada la vaga, el TSJC va passar el cas a una altra sala, però aquest encara no està tancat.

