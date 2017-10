Madrid mantindrà intervinguda la caixa de la Generalitat encara que Puigdemont reculi

El govern de Mariano Rajoy no es planteja retirar la intervenció dels comptes de la Generalitat tot i que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, renunciï a la decisió de declarar la independència. Així ho detallen fonts governamentals recollides per Europa Press. Encara que la resposta de Carles Puigdemont al requeriment formulat per la Moncloa sigui evitar un xoc de legitimitats amb l'Estat, el govern espanyol no preveu retornar a la Generalitat el control de les seves finances.El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va anunciar el 15 de setembre un paquet de mesures per controlar les despeses del Govern que suposaven, de facto, "una intervenció parcial dels comptes" de l'executiu català. Amb aquesta decisió, el govern espanyol va assumir el pagament directe dels serveis públics fonamentals a Catalunya, com les nòmines, les despeses en educació, sanitat i serveis socials. Això suposa administrar bona part dels 1.400 milions mensuals que l'executiu estatal lliura a la Generalitat a compte del sistema de finançament.La vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, ha advertit aquest divendres Puigdemont que si declara la independència farà entrar Catalunya en "recessió" . "Estan posant en risc la recuperació econòmica", ha exposat la vicepresidenta espanyola, dirigint-se als responsables de la Generalitat.

