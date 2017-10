Amenacen l'alcalde de Vall-llobrega per haver permès el referèndum

El cotxe de Rufino Guirado, alcalde de Vall-llobrega (Baix Empordà) ha aparegut amb pintades amenaçadores per haver permès el referèndum de l'1-O. En concret, en el vehicle s'hi podia llegir "La traïció es paga". Guirado diu que "no té ni idea" de qui pot ser el responsable de les pintades i reconeix que va cedir la Biblioteca Municipal –lloc habitual de votació– per celebrar la jornada.Amb tot, el batlle ja ha presentat una denúncia davant els Mossos d'Esquadra i diu que "ho ha passat malament" al veure les amenaces, però agraeix la solidaritat que ha rebut per part de tots els veïns del poble. "Jo estic jubilat, faig d'alcalde per servir els meus veïns i no tinc cap problema amb ningú. No sé per què ho han fet", comenta. A més de les pintades al seu cotxe, també n'han aparegut en una paret a l'entrada del municipi on es demana l'aplicació de l'article 155 i es titlla de "traïdor" l'alcalde.Els Mossos d'Esquadra ara investiguen les pintades contra Rufino Guirado, que lamenta l'incident perquè assegura que abans del referèndum ningú l'havia amenaçat ni s'hi havia dirigit personalment. L'alcalde ha explicat que l'1-O va ser "normal" i sense cap incident. "Vam tancar a quarts de set de la tarda perquè escoltàvem que la Guàrdia Civil podia venir", ha reblat.El batlle diu que ja ha netejat les pintades i espera "oblidar el més aviat possible" aquest incident.

