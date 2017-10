Busquen tres homes acusats d'intentar agredir sexualment una noia de 18 anys a Salt

Els Mossos d'Esquadra busquen tres homes d'entre 27 i 30 anys acusats d'intentar agredir sexualment una jove de 18, després de tapar-li la boca amb un mocador. Tot plegat ha passat cap a la una de la matinada de dijous a divendres pels voltants de l'Oficina de Correus de Salt (Gironès), quan la noia tornava cap a casa després d'haver estat amb una amiga.Els tres joves, de parla marroquina i amb gorra, s'hi han acostat i li han posat un mocador a la boca, amb la voluntat o bé d'adormir-la o bé d'evitar que cridés. La noia s'hi ha resistit, i ha estat aleshores quan els presumptes agressors l'han intentat forçar sexualment. La jove, amb ferides lleus, ha pogut escapar i denunciar el cas a la Policia Local de Girona, on els agents han comprovat que duia la samarreta i els pantalons trencats i tenia diverses ferides per esgarrapades.La víctima ha estat atesa pels serveis mèdics i ara ha de presentar la denúncia i declarar davant els Mossos d'Esquadra de Girona que ja ha començat a investigar el cas per intentar trobar els tres sospitosos.Fa una setmana els Mossos d'Esquadra van detenir un altre agressor sexual. En aquest cas es tracta d'un noi de 24 anys que el 6 de juliol va entrar a robar i va agredir sexualment una dona d'uns 60 anys a Flaçà. Aquell dia els agents van perdre la pista del sospitós, que va aconseguir despitar-los ficant-se dins una riera. Les investigacions van donar el seu fruit i el dia 5 d'octubre la policia el va enxampar en un restaurant de l'Estanyol (Gironès). L'home va entrar a la presó després de declarar davant el jutge.

