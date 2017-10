ÀUDIO El ministre Dastis diu que no s'ensenya l'espanyol a les escoles catalanes

Alfonso Dastis, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

Jean-Pierre Elkabbach : « Carles Puidgemont risque-t-il d’être arrêté ? »

Alfonso Dastis : « Ça dépend de lui »#Catalogne pic.twitter.com/pDwzjWmM9k — CNEWS (@CNEWS) 12 d’octubre de 2017

El ministre espanyol d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, assegura que el castellà està discriminat a Catalunya. Dastis apunta en una entrevista amb la televisió francesa CNews que el català està perfectament introduït a la societat i "el que sentirà és el català". "Els que tenen dificultats són els que volen parlar en castellà", rebla el ministre. Tot seguit, l'entrevistador li pregunta: "És veritat que a les escoles es pot ensenyar francès, anglès, alemany però no espanyol?". La seva resposta és contundent: "Sí, sí. L'espanyol està discriminat a les escoles públiques catalanes".Més enllà, no ha descartat una possible detenció de president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "depèn d'ell", ha dit. En l'entrevista, Dastis també ha afegit que confia que "no calgui aplicar la força" a Catalunya. "Volem donar l'oportunitat a les autoritats catalanes d'explicar-se", ha dit Dastis sobre el requeriment a Puigdemont , primer pas per a una activació de l'article 155. "Té fins dilluns per explicar-se", ha dit el ministre, que ha afirmat que si no hi ha resposta, el dijous s'aplicaria el 155.Pel que fa a l'aplicació del 155, Dastis ha dit que es pot "modular" i que el govern espanyol actuarà "dirigit per la prudència". "No us puc dir quines seran les mesures exactament", ha afegit, remarcant, però, que confia que "no calgui aplicar la força"."Són els jutges els que han actuat, han començat les investigacions i decidiran", ha dit, preguntat per una possible detenció de Puigdemont i els seus socis de govern. Davant de la insistència del periodista francès, Dastis ha afegit: "Nosaltres esperem que no s'hagi d'arribar a això, depèn d'ell".

