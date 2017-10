Sindicats de la policia espanyola demanen el relleu dels agents del «Piolín»

Els cinc sindicats amb representació a la policia espanyola han demanat que es comencin a rellevar "de forma urgent" els agents destinats a Catalunya en el marc del dispositiu de l'1 d'octubre i que es prioritzi la substitució dels que es troben allotjats al ferri Moby Dada, atracat al Port de Barcelona des de mitjan setembre. "Entenem que aquesta mesura evitaria tensions fonamentalment entre els funcionaris allotjats als vaixells", puntualitzen en un comunicat.Els sindicats demanen informació sobre la compensació prevista per als agents de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) de l'anomenada "operació Copèrnic" que des del 20 de setembre tenen "suspesa" la seva jornada específica, si bé han mantingut "la disponibilitat permanent al 100%".Els sindicats també plantegen una compensació econòmica en forma de "serveis extraordinaris" per als grups que durant l'"operació Copèrnic" han treballat a Madrid en haver realitzat "un sobreesforç a causa dels efectes que ha provocat la situació a Catalunya".Les cinc organitzacions sindicals amb representació al consell de la policia espanyola són el Sindicat Unificat de Policia (SUP); la Confederació Espanyola de Policia (CEP); la Unió Federal de Policia (UFP); el Sindicat Professional de Policia (SPP) i l'Alternativa Sindical de Policia (ASP).

