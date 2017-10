L'article de «The Economist» que resumeix la situació catalana a la UE

Vinyeta que acompanya l'article a "The Economist". Foto: Twitter / The Economist

El setmanari britànic d'informació econòmica The Economist ha resumit en un article la situació que travessa actualment el procés català i les reaccions del govern espanyol, així com la posició de la Unió Europea respecte al conflicte. La publicació intenta amb la peça, que es titula "La UE no ajudarà a la causa secessionista catalana", buscar els perquès de la posició europea davant el reclam independentista.Josep Maria Mainat ha compartit a Twitter la imatge que acompanya a l'article, en la qual hi apareix una dona que està brandant una estelada però a qui li costa avançar, ja que porta lligada a la cama una bola gegant que té il·lustrada la bandera europea. Mainat ha acompanyat la imatge amb una frase que intenta resumir l'essència de l'article del setmanari britànic: "The Economist diu que la UE farà tot el que pugui per impedir que declarem la independència. Però que, si ho fem, ens acceptaran ràpidament."

Llegeix l'article sobre el procés català a The Economist

