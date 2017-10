Pot el «no» guanyar un referèndum pactat?

Votants al referèndum de l'1 d'octubre Foto: Sergi Cámara

Primera hipòtesi sobre el resultat d'un referèndum amb alta participació.Gràfic: Jordi Muñoz

En la hipòtesi més extrema de que tot el "sí" hagués votat l'1-O, el "no" necessitaria un 80%

L'abstenció històrica a Catalunya. Gràfic: Jordi Muñoz

Segona hipòtesi sobre el resultat d'un referèndum amb alta participació Foto: Gràfic: Jordi Muñoz

Al referèndum escocès de 2014 hi va votar el 84,6% dels electors registrats, un 81,67% de la població amb dret a vot

si s'hagués pogut votar en pau, i la majoria dels contraris a la independència no haguessin optat per abstenir-se? Aquesta és, sens dubte, la dada crucial i que tots voldríem saber a l'hora de considerar o no vinculant el referèndum.seria substancialment diferent al que vam viure l'1-O i, per tant, podem pensar que una part dels votants canviarien el seu comportament. En quina direcció? Tampoc ho sabem. Però sí que és plausible pensar que seria en múltiples direccions: votants del "sí" que, davant d’un estat que permet un referèndum, decideixen que no hi ha tants motius per marxar i fer un vot de protesta. Gent que, per por a ser agredits, es van quedar a casa el dia 1 i que haurien votat "sí". Gent que va votar no pensant en les dificultats de fer efectiva una decisió no acordada, que s’ho repensarien si hi hagués un cert acord amb l'estat o altres organismes per reconèixer el resultat. Tot això és possible i de fet, es podria donar tot alhora en unes proporcions difícils de predir.per intuir quina podria ser la dinàmica en un referèndum ordinari. No podem fer una extrapolació directa dels resultats, però sí que ens donen elements per construir hipòtesis. Una de les més possibles és que la distribució de preferències entre el "sí" i el "no" dels que no van votar l'1-O sigui la inversa als que sí que ho van fer. Dit d’una altra manera: entre els votants del dia 1 hi va haver un 90% de partidaris de la independència i un 7,8% de contraris, a banda d’un 2% de vots en blanc i un 0,8% de vots nuls.i 7,8% de partidaris (i blancs i nuls es mantenen en proporcions fixes), podem simular el resultat per a diferents nivells de participació (el gràfic de la hipòtesi 1). Lògicament, cal subratllar que fem només un exercici hipotètic, útil en la mesura en què pot il·lustrar escenaris possibles però en cap cas es pot prendre com una predicció del que passaria.Com és lògic, el percentatge de "sí" va baixant a mesura que s’incrementa la participació. Però, a partir de quin nivell els votants contraris a la independència podrien superar els del "sí"? Segons aquesta hipòtesi, no seria fins al 87% de participació. Per posar aquesta xifra en perspectiva, el nivell màxim de participació que s’ha registrat a Catalunya des del 1978 és un 80,8% a les eleccions generals de 1982. Lluny, encara, del 87% que necessitaria –en la nostra hipòtesi– el "no" per guanyar un referèndum d’autodeterminació a Catalunya.. Si ens fixem en referèndums passats, la diferència en els nivells de participació encara és més gran. Va votar un 73,9% al de la reforma política, un 68,7% al de la constitució de 1978, un 59,3% al de l’Estatut de 1979 i un 49,4% al de 2006, i un 41% al de la Constitució Europea de 2005. No cal dir que en totes aquestes hipòtesis, segons la nostra simulació, el "sí" superaria àmpliament el no.el passat dia 1 (cosa altament improbable, ateses les circumstàncies de violència, el tancament de col·legis i les confiscacions de paperetes), llavors la simulació ens diu que el "no" superaria al "sí" només a partir del 80% de participació (quadre de la hipòtesi 2). De nou, es situa en el llindar del màxim històric mai registrat a Catalunya.. Que no hagi passat mai no vol dir que no pugui passar. De fet, si prenem l’exemple d’Escòcia, sí que és possible: en el referèndum de 2014 hi va votar el 84,6% dels electors registrats, que representen un 81,67% de la població amb dret a vot. Aquests percentatges, de fet, són el màxim històric registrat al Regne Unit des de la introducció del sufragi universal., i l’evolució històrica de l’abstenció a Catalunya (que mostra una tendència lleugerament positiva), una participació clarament per sobre del 80% no sembla, en aquest moment, la hipòtesi més probable. En tot cas, el que aquestes dades diuen és que en un referèndum fet en condicions de normalitat democràtica, el "no" hauria de fer un gran esforç de mobilització electoral per aspirar a superar el "sí". I potser és per això que majoritàriament els contraris a la independència de fet prefereixen no confrontar-se democràticament, en un referèndum, amb l’independentisme.

