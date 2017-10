El Mobile no es mou de Catalunya

GSMA Statement On Status Of Mobile World Congress 2018 https://t.co/QJRzSwtBsT pic.twitter.com/xxLvY1snay — GSMA (@GSMA) 13 d’octubre de 2017

El Mobile World Congress no es mou de Catalunya. L'organització de l'esdeveniment, la GSMA, ha tallat els rumors i ha emès un comunicat aquest divendres a la tarda per deixar clar el compromís amb Barcelona . L'edició del 2018 se celebrarà del 26 de febrer a l'1 de març al recinte de la Fira de Barcelona-Gran Via 2.L'organització de MWC, això sí, admeten que estan "monitoritzant" els esdeveniments a Catalunya i Espanya.

