En Comú Podem proposa al Congrés que es tipifiqui com a delicte l'exaltació del franquisme

En Comú Podem ha registrat al Congrés una iniciativa demanant que l'exaltació i l'apologia del franquisme siguin tipificats com a delicte al Codi Penal amb el seu corresponent càstig de presó o multa, una iniciativa que forçarà el govern espanyol a dir si condemna o no aquest tipus de conductes.El Codi Penal contempla els delictes d'incitació a l'odi, discriminació o violència, així com la justificació del genocidi, però no fa menció expressa a cap ideologia. Després dels esdeveniments dels últims dies, la confluència que lidera Xavier Domènech demanar ampliar la redacció d'aquest passatge.El diputat Jaume Moya assegura en la petició registrada que "les manifestacions cada vegada més freqüents de simbologia i missatges de caràcter franquista, feixista i nazi fan inajornable que l'Estat prengui mesures per a la seva eradicació". "En l'actual context de crisi que pateix el nostre sistema, cal afirmar que aquestes manifestacions van més enllà de ser una mera 'expressió', i que es converteixen en veritables 'accions'", avisa.Per il·lustrar aquesta amenaça, Moya cita casos com la presència de simbologia feixista i franquista davant l'assemblea de càrrecs electes que va organitzar Units Podem a Saragossa o els incidents a València el dia de la Comunitat Valenciana. La formació catalana recorda que altres països europeus tenen tipificat delictes similars.Així, assenyalen que Alemanya castiga la propaganda d'organitzacions anticonstitucionals, com ara les de caràcter neonazi, i penalitza l'exhibició de símbols (banderes i gestos) identificadors de les anteriors organitzacions; a França, es tipifica com a delicte l'apologia del nazisme; i el dret penal italià imposa pena de presó i multa per a aquells que facin "apologia del feixisme" -entès com enaltiment o propaganda del feixisme- o els seus objectius antidemocràtics."En canvi, el Codi Penal espanyol no preveu cap tipificació d'aquestes conductes, que esdevenen absolutament intolerables i injustificables i que han de ser proscrites i perseguides", es lamenten. Per això, Units Podem i En Comú Podem plantegen que el Congrés insti el govern espanyol a presentar en menys de tres mesos un projecte de llei orgànica de modificació del Codi Penal perquè s'inclogui "la tipificació penal del delicte d'exaltació o apologia del franquisme, el nazisme i el feixisme".

