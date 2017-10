Berga comprarà una finca per avançar en la construcció del Museu de la Patum

L'Ajuntament de Berga passarà a ser propietari, si així ho decideix el ple municipal d'aquest dijous, de la finca situada a la plaça del Doctor Saló número 4, després de l'acord al qual han arribat amb els propietaris, arran de la sentència que es va anunciar l'any passat per part del Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona.Segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, aquesta casa forma part del solar on l'Ajuntament de Berga tenia pensat, ja al 2010, construir-hi el Museu de la Patum. Llavors, ha relatat, es va signar un acord de permuta amb els propietaris, però que no es va complir per part del consistori, un fet que va provocar que la situació acabés als tribunals.Ara, ha indicat, l'Ajuntament s'ha vist enfront de dues situacions. La primera, tornar als tribunals i allargar el procés diversos anys, amb totes les costes que implica. I la segona, arribar a un acord amb la propietat, pel qual es pagaran 325.000 euros, i l'edifici passarà a mans de l'Ajuntament."O ens embranquem amb un nou judici o mirem d'arribar a un acord de compliment de sentència", ha afirmat. Des del seu punt de vista, però, la segona situació és millor, ja que s'avança en el camí de fer possible la construcció del Museu de la Patum.La casa que passarà a ser titularitat municipal és on anys enrere hi havia hagut el bar Escac, i que se situa entre les escales de la Ribera i les escales de la Presó. Tal com ha indicat, si el ple aprova la compra, es calculen sis anys de pagaments des de gener del 2018.

