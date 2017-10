Una dona de 83 anys mor a causa del brot de legionel·losi a Blanes

Una dona de 83 anys ha mort arran del brot de legionel·losi a Blanes, a la Selva, segons ha informat L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). La víctima estava ingressada en estat molt greu.Fins ara el brot ha afectat sis persones, inclosa la dona morta. De la resta d’afectats, dos van rebre l’alta mèdica i tres continuen hospitalitzats. Tots ells tenen entre 52 i 92 anys, si bé la mediana se situa als 82 anys. Tots els casos tenen patologia de base o edat avançada, i viuen o han estat al municipi durant el període d’incubació.Els afectats van començar a presentar símptomes entre el 22 de setembre i el 8 d’octubre. En tres dels casos s’ha pogut recollir mostra clínica per fer l’estudi molecular.Paral·lelament continua en curs l’enquesta epidemiològica per part de la Unitat de Vigilància Epidemiològica i l’estudi ambiental per part de l’equip territorial de Protecció de la Salut per delimitar les possibles instal·lacions de baix i alt risc presents a la zona i fer la inspecció i recollida i anàlisi de mostres de les mateixes.A més, avui s’ha conegut l’existència d’una altra notificació relacionada amb la localitat de Blanes que està en estudi i a l’espera de fer la valoració per tal de confirmar si forma part del brot.

